Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело извлекли из обломков самолёта, на котором летел Сала 

RT на русском + ещё 127
Из разбившегося самолёта, в котором, предположительно, находился футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, было извлечено тело.
ОБ этом информирует Sky News.
«По словам следователей, из обломков самолёта, в котором находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было «успешно извлечено тело», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось о начале подводной операции по извлечению тела на месте крушения самолёта.
21 января Сала летел из Нанта в Уэльс. За час до ожидаемого прибытия его самолёт пропал с радаров.
4 февраля пропавший самолёт был обнаружен на дне Ла-Манша.
RT на русском: последние новости
Посольство сообщило о смерти российского туриста в Эквадоре Последствия обрушения здания в Стамбуле: видео Источник сообщил об увеличении числа жертв пожара в центре Москвы
Происшествия , Видео , В мире , Sky News
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение