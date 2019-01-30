Пираты освободили шесть захваченных в Гвинейском заливе российских моряков

Нигерии. Все шестеро российских моряков контейнеровоза MSC Mandy, ранее похищенных в Гвинейском заливе пиратами, освобождены, заявили в посольстве России

«Все шестеро российских моряков освобождены. Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — передает РИА «Новости» слова представителя посольства.

В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы был захвачен пиратами рядом с берегами Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, после этого они покинули судно.

Капитану судна предоставили возможность общаться с судовладельцем. Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков.