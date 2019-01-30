Все шестеро российских моряков контейнеровоза MSC Mandy, ранее похищенных в Гвинейском заливе пиратами, освобождены, заявили в посольстве России в Нигерии.
«Все шестеро российских моряков освобождены. Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается», — передает РИА «Новости» слова представителя посольства.
В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы был захвачен пиратами рядом с берегами Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, после этого они покинули судно.
Капитану судна предоставили возможность общаться с судовладельцем. Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков.