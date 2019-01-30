Сообщения о «минированиях» во Владимире не подтвердились

Анонимные сообщения о "минировании" семи муниципальных учреждений, а также школ, торговых центров и больниц во Владимире не подтвердились, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Информация о якобы заминировании больниц, школ, административных зданий и торговых центров во Владимире появилась в среду в социальных сетях. Были эвакуированы больницы, школы, крупные торговые центры, социальные учреждения, а также административные здания.

"В ряд учреждений администрации города Владимира, то есть — муниципальных учреждений, поступило письмо о якобы заминировании зданий. Тут же была организована эвакуация персонала. Сейчас специальные службы занимаются происхождением этих сообщений, информация о заминировании не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

По его словам, семь муниципальных учреждений получили информацию о заминировании. Собеседник агентства добавил, что данные о взрывных устройствах в школах, больницах, торговых центрах и объектах социальной сферы также не нашли подтверждения.