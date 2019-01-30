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Сообщения о «минированиях» во Владимире не подтвердились 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анонимные сообщения о "минировании" семи муниципальных учреждений, а также школ, торговых центров и больниц во Владимире не подтвердились, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
Информация о якобы заминировании больниц, школ, административных зданий и торговых центров во Владимире появилась в среду в социальных сетях. Были эвакуированы больницы, школы, крупные торговые центры, социальные учреждения, а также административные здания.
"В ряд учреждений администрации города Владимира, то есть — муниципальных учреждений, поступило письмо о якобы заминировании зданий. Тут же была организована эвакуация персонала. Сейчас специальные службы занимаются происхождением этих сообщений, информация о заминировании не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.
По его словам, семь муниципальных учреждений получили информацию о заминировании. Собеседник агентства добавил, что данные о взрывных устройствах в школах, больницах, торговых центрах и объектах социальной сферы также не нашли подтверждения.
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Происшествия , РИА Новости , Владимир
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