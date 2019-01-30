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Перед проливами Босфор и Дарданеллы застряли десятки танкеров с российской нефтью 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 50 кораблей, в том числе танкеры, на борту которых находится около 39 млн баррелей нефти, преимущественно российской и казахстанской, встали в пробку перед ключевыми турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, следует из данных портового оператора Tribeca Shipping.
Своей очереди на проход через Босфор и Дарданеллы ждут уже 54 судна, в том числе 18 танкеров Suezmax и 27 — класса Aframax, пишет «Интерфакс»
Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет около 16 дней, что существенно дольше обычных пяти-шести дней и является максимумом с 2014 года. В обратном направлении время ожидания также составляет порядка 17 дней при обычных шести днях.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Tribeca, причиной задержек стали введенные Турцией в сентябре прошлого года новые правила прохода судов. Они, в частности, требуют сопровождения буксира для большего количества судов, чем предыдущие. Еще одной причиной «пробки» стали неблагоприятные погодные условия.
Первые сообщения о том, что нефтяные танкеры, провозящие нефть из России и Казахстана из черноморских портов, начали сталкиваться с большими задержками при проходе через Босфор и Дарданеллы, появились 22 января.
Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Помимо нефти и нефтепродуктов, длинные очереди перед турецкими проливами отрицательно сказываются на торговле зерновыми, включая пшеницу.
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Происшествия , Bloomberg , Интерфакс
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