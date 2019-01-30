Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьница наврала, что её подожгли из-за сигареты 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Следователи выяснили, что история о том, как неизвестные люди в масках подожгли шапку шестиклассницы и избили её друга из Волхова, является выдумкой.
По данным СК по Ленобласти, девочка наврала о нападении так как не хотела признаваться родителям что курит.
Вместе со своим соседом она отправилась в магазин за продуктами и решила заодно покурить. Однако она не смогла справиться с зажигалкой и вместо сигареты подожгла свою шапку и мех на капюшоне.
«Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, поскользнувшись, упал. Подростки избавились от горящих вещей, выбросив их на улице», — говорится в сообщении.
Испугавшись наказания, они решили придумать историю о злоумышленниках в масках. В настоящее время школьница находится в больнице.
News.ru: последние новости
Следствие просит продлить арест братьям Магомедовым Обыски проходят в мэрии Балашихи Задержан вылет самолёта из Шереметьево в Доминикану
Происшествия , Волхов
Читайте также
Видео
Путин обратился к россиянам
Политика
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
В офисах структур «Газпрома» начались обыски
Происшествия
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение