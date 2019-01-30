Школьница наврала, что её подожгли из-за сигареты

Следователи выяснили, что история о том, как неизвестные люди в масках подожгли шапку шестиклассницы и избили её друга из Волхова , является выдумкой.

По данным СК по Ленобласти, девочка наврала о нападении так как не хотела признаваться родителям что курит.

Вместе со своим соседом она отправилась в магазин за продуктами и решила заодно покурить. Однако она не смогла справиться с зажигалкой и вместо сигареты подожгла свою шапку и мех на капюшоне.

«Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, поскользнувшись, упал. Подростки избавились от горящих вещей, выбросив их на улице», — говорится в сообщении.

Испугавшись наказания, они решили придумать историю о злоумышленниках в масках. В настоящее время школьница находится в больнице.