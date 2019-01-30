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Во Владимирской области вспыхнул пожар в школе 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 90 человек эвакуировали в среду днем из школы в Александровском районе Владимирской области после возгорания в кабинете на втором этаже здания, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Очаг возгорания находится в кабинете на втором этаже школы №34 в поселке Красное Пламя", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь пожара составляет 700 квадратных метров, а площадь здания — 1 тысяча квадратных метров.
По его словам, из здания уже эвакуировали 75 детей и 12 сотрудников учебного заведения. Площадь пожара и обстоятельства возгорания уточняются.
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