Третьяковка уволила смотрителя, «проглядевшего» похищение Куинджи

Руководство Третьяковской галереи заявило об увольнении смотрительницы, во время дежурства которой была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым », сообщает «Интерфакс» . Женщина написала заявление по собственному желанию.

По информации представителя музея, в момент совершения преступления смотрительница находилась в зоне происходивших событий, однако не смогла помешать злоумышленнику, поскольку находилась «в оцепенении». Руководство галереи посчитало, что с такими особенностями характера женщина не может исполнять обязанности смотрителя, поэтому была вынуждена уволиться.

Полотно «Ай-Петри. Крым» было похищено 27 января с выставки в Третьяковской галерее. Злоумышленник просто снял картину со стены и скрылся с места преступления. Охранники заметили кражу при помощи камер видеонаблюдения и сразу обратились в полицию. В Министерстве культуры оценили страховую стоимость похищенной картины в 12 миллионов рублей.

Позже правоохранители рапортовали о поимке подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец Феодосии Денис Чуприков, который фигурирует в уголовном деле о хранении наркотиков. Мужчина, заявивший, что пошёл на преступление из-за долгов, успел спрятать картину в Одинцовском районе Москвы. Вскоре полотно было передано специалистам музея, которые обнаружили на нём потёртости из-за неаккуратной транспортировки.

1 февраля 2019 года картина вернулась на экспозицию, однако сотрудники галереи разместили её на новом месте в стеклянном корпусе под сигнализацией.