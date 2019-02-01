Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемый в краже картины Куинджи хотел вернуть ее музею 

ТК «Звезда» + ещё 15 8 минут назад
Фото: Этого не может быть, youtube.com
По словам Дениса Чеприкова, совершить преступление ему «подсказало сердце».
Обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чеприков заявил, что собирался сам вернуть полотно музею. Об этом рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, которая посетила злоумышленника в изоляторе временного содержания.
«Он заявил, что хотел вернуть эту работу и что после того, как снял ее со стены и унес с собой, он ничего плохого с ней не делал, так как понимал, что это большая ценность», — приводит ТАСС слова Меркачевой.
Заместитель руководителя ОНК отметила, что подследственный не смог внятно объяснить, зачем он украл пейзаж «Ай-Петри. Крым». Как заявил Чеприков Меркачевой, совершить преступление ему «подсказало сердце».
Ранее сообщалось, что похищенная картина Архипа Куинджи вернется на прежнюю выставку. По данным Минкультуры РФ, полотно не получило серьезных повреждений.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликовано видео задержания избившего бортпроводницу авиа-дебошира В Москве не стало школьника, которого подожгли в подъезде сверстники СК РФ планирует задержать ряд руководителей газовых предприятий в рамках дела Арашуковых
Комментарии1
Происшествия , Ева Меркачева , Архип Куинджи , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение