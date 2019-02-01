Обвиняемый в краже картины Куинджи хотел вернуть ее музею

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По словам Дениса Чеприкова, совершить преступление ему «подсказало сердце».

Обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чеприков заявил, что собирался сам вернуть полотно музею. Об этом рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева , которая посетила злоумышленника в изоляторе временного содержания.

«Он заявил, что хотел вернуть эту работу и что после того, как снял ее со стены и унес с собой, он ничего плохого с ней не делал, так как понимал, что это большая ценность», — приводит ТАСС слова Меркачевой.

Заместитель руководителя ОНК отметила, что подследственный не смог внятно объяснить, зачем он украл пейзаж «Ай-Петри. Крым». Как заявил Чеприков Меркачевой, совершить преступление ему «подсказало сердце».

Ранее сообщалось, что похищенная картина Архипа Куинджи вернется на прежнюю выставку. По данным Минкультуры РФ, полотно не получило серьезных повреждений.