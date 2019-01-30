Обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота» этапировали в Тюмень

Обвиняемый в угоне самолета "Аэрофлота" житель ХМАО Павел Шаповалов этапирован в СИЗО Тюмени , сообщил журналистам его адвокат Евгений Жердев.

Окружной суд Югры в среду отклонил апелляцию Жердева на двухмесячное заключение Шаповалова под стражу, оставив в силе постановление Ханты-Мансийского районного суда с изменениями описательно-мотивировочной части.

"Постановление суда будет готово в течение суток, почитаем и будем дальше думать… На этой неделе мы еще не общались, он (Шаповалов. — Прим. ред.) этапирован в СИЗО города Тюмень. Едет туда", — сказал Жердев журналистам.

Он также отметил, что дата и место судебно-психиатрической экспертизы Шаповалова пока не назначены.

"Думаю, что в течение месяца он будет помещен для проведения стационарной экспертизы. Где будет экспертиза? Неизвестно", — добавил адвокат.

Житель села Угут Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, заявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске, где Шаповалова вскоре задержали.