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Обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота» этапировали в Тюмень 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Фото: Р-Спорт
Обвиняемый в угоне самолета "Аэрофлота" житель ХМАО Павел Шаповалов этапирован в СИЗО Тюмени, сообщил журналистам его адвокат Евгений Жердев.
Окружной суд Югры в среду отклонил апелляцию Жердева на двухмесячное заключение Шаповалова под стражу, оставив в силе постановление Ханты-Мансийского районного суда с изменениями описательно-мотивировочной части.
"Постановление суда будет готово в течение суток, почитаем и будем дальше думать… На этой неделе мы еще не общались, он (Шаповалов. — Прим. ред.) этапирован в СИЗО города Тюмень. Едет туда", — сказал Жердев журналистам.
Он также отметил, что дата и место судебно-психиатрической экспертизы Шаповалова пока не назначены.
"Думаю, что в течение месяца он будет помещен для проведения стационарной экспертизы. Где будет экспертиза? Неизвестно", — добавил адвокат.
Житель села Угут Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, заявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске, где Шаповалова вскоре задержали.
Позже Следственный комитет предъявил ему обвинение и назначил психолого-психиатрическую экспертизу, после чего Ханты-Мансийский районный суд отправил мужчину под стражу на два месяца. Защита Шаповалова обжаловала это постановление, однако суд Югры в среду не удовлетворил эту апелляцию.
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Происшествия , Аэрофлот , СКР , ФСИН , Тюмень , Ханты-Мансийский автономный округ
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