Следствие подозревает задержанного сенатора Рауфа Арашукова и его отца в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В среду 32-летний Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. СК РФ сообщил, что обладает данными о причастности сенатора к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году.
"Следственно-оперативные мероприятия, в том числе и в отношении Арашуковых-старшего и младшего, проводятся в целях декриминализации в республике и СКФО масштабной организованной преступной деятельности, повлекшей хищение более 10 миллиардов рублей", — сказал источник.