Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отца и сына Арашуковых подозревают в хищении десяти миллиардов рублей 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: Совет Федерации РФ
Следствие подозревает задержанного сенатора Рауфа Арашукова и его отца в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В среду 32-летний Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. СК РФ сообщил, что обладает данными о причастности сенатора к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году.
"Следственно-оперативные мероприятия, в том числе и в отношении Арашуковых-старшего и младшего, проводятся в целях декриминализации в республике и СКФО масштабной организованной преступной деятельности, повлекшей хищение более 10 миллиардов рублей", — сказал источник.
Последние новости
Каковы шансы Мадуро удержаться у власти Последствия в случае войны России с Японией Жителей поселка оштрафовали за "неправильный" валежник
Происшествия , Совет Федерации , СКР , МВД , РИА Новости
Читайте также
Видео
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Украинского кикбоксера поймали в России за убийство
Происшествия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Пока вы спали: Кто унаследует бесплатную землю
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение