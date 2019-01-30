В Сочи нашли мертвого питона и крокодила на свалке

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии мертвых крокодила и змеи, похожей на питона, лежащих в груде мусора на свалке в Сочи.

"Факт подтверждается, это действительно крокодил и питон. Прокуратура проводит проверку, пытаемся определить лиц, которые допустили выброс животных, и тех, кто их туда положил", — пояснил собеседник агентства.

Пользователи в соцсетях уже предположили, что животных выбросил пляжный фотограф, которому нечем кормить их в межсезонье.