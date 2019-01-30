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В Сочи нашли мертвого питона и крокодила на свалке 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту обнаружения на свалке в Сочи мертвых питона и крокодила, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии мертвых крокодила и змеи, похожей на питона, лежащих в груде мусора на свалке в Сочи.
"Факт подтверждается, это действительно крокодил и питон. Прокуратура проводит проверку, пытаемся определить лиц, которые допустили выброс животных, и тех, кто их туда положил", — пояснил собеседник агентства.
Пользователи в соцсетях уже предположили, что животных выбросил пляжный фотограф, которому нечем кормить их в межсезонье.
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