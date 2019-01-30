В офисах структур «Газпрома» начались обыски

В офисах структур Газпрома на Ставрополье начались обыски по делу Арашукова

Силовики проводят обыски и проверяют документы в структурах Газпрома Ставропольском крае по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, члена совета директоров «Газпром газораспределение» Рауля Арашукова , сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Проводится проверка документов, оперативники работают в офисах компании», — передает его слова ТАСС.

Напомним, Рауля Арашукова задержали по подозрению в хищении природного газа на протяжении нескольких лет. Также задержан сенатор от КЧР Рауф Арашуков. Обыски по делу проводятся не менее чем в семи городах.

Отец сенатора не признает своей вины.

Сенатора СК подозревает в причастности к двум убийствам, совершенным в 2010 году — тогда были убиты зампред общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жуков и советник главы республики Шебзухов.