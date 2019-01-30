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Охотник по ошибке застрелил друга под Петербургом 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Охотник-любитель застрелил инспектора рыбнадзора, приняв его за зверя. Инцидент произошёл рядом с деревней Загубье Волховского района Ленобласти.
По словам 42-летнего виновника случившегося, друзья вместе охотились на снегоходах и в какой-то момент решили разъехаться, чтобы поискать дичь.
Спустя время он увидел в кустах силуэт и сделал в его сторону два выстрела. Однако вместо зверя он увидел мёртвого друга.
Мужчина испугался и покинул место происшествия. Он отправился к своим родителям в посёлок Свирица и сообщил им о самоубийстве друга. На следующий день виновник случившегося решил вернуться и забрать тело погибшего.
Однако первыми труп обнаружили сотрудники полиции. Они выяснили, что жертвой неосторожных действий стал старший госинспектор Северо-Западного территориального управления Росрыболовства по Ленинградской области, передаёт Ридус.
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