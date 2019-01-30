Охотник по ошибке застрелил друга под Петербургом

Охотник-любитель застрелил инспектора рыбнадзора, приняв его за зверя. Инцидент произошёл рядом с деревней Загубье Волховского района Ленобласти

По словам 42-летнего виновника случившегося, друзья вместе охотились на снегоходах и в какой-то момент решили разъехаться, чтобы поискать дичь.

Спустя время он увидел в кустах силуэт и сделал в его сторону два выстрела. Однако вместо зверя он увидел мёртвого друга.

Мужчина испугался и покинул место происшествия. Он отправился к своим родителям в посёлок Свирица и сообщил им о самоубийстве друга. На следующий день виновник случившегося решил вернуться и забрать тело погибшего.