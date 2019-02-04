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Самолет не мог приземлиться в Красноярске из-за морозов и будет ждать тепла 

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330-300 не смог приземлиться в Красноярске из-за сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта.
Поясняется, что инструкция запрещает техническое обслуживание самолетов при прилете при температуре воздуха ниже минус 40 градусов по Цельсию. Метеослужба аэропорта зафиксировала минус 43 градуса. Командир вылетевшего из Москвы лайнера был вынужден направить самолет в Новосибирск.
«В Красноярск самолет прилетит, как только станет теплее», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
30 января пилот гражданского самолета рассказал, каких авиамаршрутов стоит избегать аэрофобам, которые боятся попасть в турбулентность. По его словам, чаще всего самолеты сталкиваются с этим явлением над экватором.
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Происшествия , Аэрофлот , Красноярск
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