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Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Российских журналистов уволили за «тупую п****»

Раскрыты подробности задержания сенатора Арашукова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Совет Федерации РФ
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный в зале заседаний Совета Федерации, попытался сбежать с заседания после прихода генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рассказ очевидцев.
После выхода на трибуну генпрокурора сенатор от Карачаево-Черкесии побежал вверх по лестнице зала заседаний, сообщил собеседник издания. По его словам, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала Арашукову не сопротивляться.
После этого Чайка зачитал список предъявленных сенатору обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. В результате почти все члены Совфеда (один воздержался) проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова.
Из зала его вывели четверо силовиков.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие располагает данными о причастности Арашукова к преступлениям 2010 года: убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
32-летний Рауф Арашуков до верхней палаты российского парламента работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкесии. В октябре прошлого года прокуратура ОАЭ возбудила против него уголовное по обвинению в фальсификации рабочих документов.
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Происшествия , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Валентина Матвиенко , Светлана Петренко , Газпром , Совет Федерации , СКР
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