Раскрыты подробности задержания сенатора Арашукова

После выхода на трибуну генпрокурора сенатор от Карачаево-Черкесии побежал вверх по лестнице зала заседаний, сообщил собеседник издания. По его словам, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала Арашукову не сопротивляться.

После этого Чайка зачитал список предъявленных сенатору обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. В результате почти все члены Совфеда (один воздержался) проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова.

Из зала его вывели четверо силовиков.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко , следствие располагает данными о причастности Арашукова к преступлениям 2010 года: убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.