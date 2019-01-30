Украинского кикбоксера поймали в России за убийство

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Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Российских журналистов уволили за «тупую п****»

Украинского мастера боевых искусств поймали в России за убийство 

Lenta.ru + ещё 5 45 минут назад
В Санкт-Петербурге задержан двукратный чемпион мира по кикбоксингу Вадим Оленчик, обвиняемый на Украине в убийстве знакомого. Об этом в среду, 30 января, «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.
23-летний призер по кикбоксингу, а также чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу находился в международном розыске по линии Интерпола.
Оленчик обвиняется в убийстве своего приятеля и последующем угоне его автомобиля. Молодому человеку вменяется часть 2 статьи 115 («Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений») и часть 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») УК Украины.
Российские правоохранительные органы уже известили украинских коллег о задержании обвиняемого. В настоящее время Оленчик находится в отделе полиции Петербурга.
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