Украинского кикбоксера поймали в России за убийство

Украинского мастера боевых искусств поймали в России за убийство

23-летний призер по кикбоксингу, а также чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу находился в международном розыске по линии Интерпола

Оленчик обвиняется в убийстве своего приятеля и последующем угоне его автомобиля. Молодому человеку вменяется часть 2 статьи 115 («Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений») и часть 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») УК Украины.

Российские правоохранительные органы уже известили украинских коллег о задержании обвиняемого. В настоящее время Оленчик находится в отделе полиции Петербурга.