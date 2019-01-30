В России началась новая волна сообщений о «минированиях»

Петрозаводске, Твери, Липецке, России началась новая волна сообщений о «минированиях»: отменены все занятия в школах в Великом Новгороде, эвакуированы десятки учреждений в Астраханской области Мурманске и других городах.

В среду администрация Великого Новгорода отменила занятия во всех школах после поступивших в ряд школ сообщений о «минировании», передает РИА «Новости»

Такие же сообщения поступили на электронные ящики порядка десяти школ Астраханской области; в учреждения «направлены сотрудники правоохранительных органов для проверки информации и принятия мер реагирования».

В Петрозаводске после звонка о «минировании» эвакуировали сотрудников администрации. В МВД Карелии сообщили, что информация проверяется, на месте работают спецслужбы и кинологи.

В Твери эвакуированы больше 10 объектов: школы, больницы и административные здания. В Мурманске аналогичные сообщения на электронную почту получили 12 объектов, в том числе областная больница, здание регионального правительства и мэрии, а также администрация рыбного порта.

В Липецке информация о «минировании» поступила в департамент образования; «эвакуируются школы, больницы, административные учреждения», сообщил представитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Сообщается также, что уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» в Алтайском крае после массовых ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах в 48 объектах социальной инфраструктуры Барнаула.

Напомним, на минувшей неделе звонки с сообщениями о «минировании» поступали в учреждения Иркутска, Бурятии, Забайкалья, Якутии, Приамурья.