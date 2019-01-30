Готовивших взрыв беженцев вычислили в Германии

Полиция в Германии арестовала трех граждан Ирака , подозреваемых в подготовке атаки с использованием взрывчатки. Об этом пишет The Local.

Как сообщается, 23-летние Шахин Ф. и Херш Ф., а также 36-летний Рауф С. были задержаны во время утренних рейдов 30 января в Мельдорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн неподалеку от границы с Данией . Все они, по предварительной информации, беженцы. Также были проведены обыски в квартирах двух других регионах: федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания и Баден-Вюртемберг.

Нападение иракцы планировали совершить с помощью бомбы, автомобиля и оружия. В то же время они только начали подготовку, так что цель и место выбраны не были.

Как утверждается, Шахин в начале нынешнего года специально пошел на курсы вождения, а также изучал онлайн-справочник по изготовлению бомб. Он даже пытался договориться об отправке взрывателя из Великобритании, однако этот план сорвали британские правоохранительные органы. Кроме того, вместе с Хершем он собирал взрывчатые вещества из фейерверков. Мужчины также просили Рауфа достать им пистолет, однако сочли слишком дорогим предложение купить пистолет Макарова.

Сообщается, что план не разрабатывался до прибытия иракцев в Германию осенью 2015 года. При этом помощь в планировании атаки им оказывал неизвестный человек через мессенджер Telegram.

Как позднее рассказал глава МВД Германии Хорст Зеехофер , иракцы уже успели провести несколько тестовых взрывов, передает Reuters . По его словам, их намерение создать взрывное устройство можно квалифицировать как «террористическую опасность». Предстоит установить, имеют ли арестованные связь с какой-либо террористической группировкой.

Ранее в январе сообщалось, что в бельгийском городе Шарлеруа мигранта из Сирии приговорили к пяти годам тюрьмы за подготовку теракта.