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Учительница расцарапала лицо второкласснику из-за котлеты 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Жительница Смоленска пожаловалась на классную руководительницу ее сына-второклассника, которая якобы унижала мальчика и до крови расцарапала ему лицо. Об этом сообщает Readovka.
По словам женщины, учительницу возмущало, что школьник не доедал ужин на продленке и забирал еду домой.
«При всех детях, прямо в столовой <…> она схватила за ухо моего сына и кричала: «Жри! Жри тут и быстрее!» — заявила мать мальчика.
Женщина заявила, что о словах учительницы ей рассказали друзья сына. Сам он жаловаться побоялся.
Readovka опубликовала фото, предоставленные матерью мальчика. На снимках на его лице и ухе заметны царапины. Женщина утверждает, что учительница «расцарапала» ребенка до крови.
Мать второклассника отметила, что перевела сына в эту школу недавно, а терроризировать его учительница начала почти сразу. Например, она водила мальчика к директору за слишком долгое переобувание кроссовок. Затем к травле присоединились его одноклассники. Собеседница издания отметила, что попытки поговорить с учительницей ни к чему не привели. Она перевела мальчика в другой класс, но боится, что этого недостаточно.
Директор школы Виктория Балыкина заявила телеканалу «360», что информацию об издевательствах над учеником проверяют. Подробный комментарий она дать отказалась.
На сайте смоленского управления Следственного комитета РФ также пообещали проверить информацию.
Комментарии
Происшествия , СКР
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