Учительница расцарапала лицо второкласснику из-за котлеты

Жительница Смоленска пожаловалась на классную руководительницу ее сына-второклассника, которая якобы унижала мальчика и до крови расцарапала ему лицо. Об этом сообщает Readovka.

По словам женщины, учительницу возмущало, что школьник не доедал ужин на продленке и забирал еду домой.

«При всех детях, прямо в столовой <…> она схватила за ухо моего сына и кричала: «Жри! Жри тут и быстрее!» — заявила мать мальчика.

Женщина заявила, что о словах учительницы ей рассказали друзья сына. Сам он жаловаться побоялся.

Readovka опубликовала фото, предоставленные матерью мальчика. На снимках на его лице и ухе заметны царапины. Женщина утверждает, что учительница «расцарапала» ребенка до крови.

Мать второклассника отметила, что перевела сына в эту школу недавно, а терроризировать его учительница начала почти сразу. Например, она водила мальчика к директору за слишком долгое переобувание кроссовок. Затем к травле присоединились его одноклассники. Собеседница издания отметила, что попытки поговорить с учительницей ни к чему не привели. Она перевела мальчика в другой класс, но боится, что этого недостаточно.