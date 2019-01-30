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В Иркутске на мужчину, не ставшего спасать девочек при пожаре, завели дело 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело завели на мужчину, который не попытался спасти двух девочек при пожаре в садоводстве в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в садоводстве "Сельстрой" Иркутского района девочки 13 и 14 лет погибли во время пожара. В момент возгорания в доме также находился сожитель их матери. Одна из девочек успела позвонить в службу спасения и вызвать пожарных.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал следователям, что велел девочкам выходить на улицу, как только увидел возгорание, уточняется в сообщении. Сам он вышел из дома, где не менее пяти минут курил и ждал детей. Через несколько минут дом был полностью охвачен огнем.
Добавляется, что мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Происшествия , Пожары , Иркутск , Иркутская Область
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