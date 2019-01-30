В Иркутске на мужчину, не ставшего спасать девочек при пожаре, завели дело

Уголовное дело завели на мужчину, который не попытался спасти двух девочек при пожаре в садоводстве в Иркутской области , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в садоводстве "Сельстрой" Иркутского района девочки 13 и 14 лет погибли во время пожара. В момент возгорания в доме также находился сожитель их матери. Одна из девочек успела позвонить в службу спасения и вызвать пожарных.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал следователям, что велел девочкам выходить на улицу, как только увидел возгорание, уточняется в сообщении. Сам он вышел из дома, где не менее пяти минут курил и ждал детей. Через несколько минут дом был полностью охвачен огнем.

Добавляется, что мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.