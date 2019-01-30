По словам задержанного Андрея Тищенко, перед полетом он купил в зоне Duty Free алкоголь.
«Я не помню. Сотрудники полиции мне рассказали, что я хулиганил», — уточнил мужчина.
Видео публикует телеканал РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело. Тищенко вменяется статья «Хулиганство». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Инцидент произошёл на борту авиакомпании «Россия». Самолёт, летевший рейсом Санкт-Петербург — Анталья, был вынужден приземлиться в Сочи из-за скандала, который устроил пьяный пассажир. Мужчина вёл себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников. Он нанёс травмы стюардессе.
Медосвидетельствование подтвердило, что в крови дебошира содержится алкоголь.