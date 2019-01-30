В сети появилось видео допроса авиадебошира, избившего стюардессу

По словам задержанного Андрея Тищенко, перед полетом он купил в зоне Duty Free алкоголь.

«Я не помню. Сотрудники полиции мне рассказали, что я хулиганил», — уточнил мужчина.

Инцидент произошёл на борту авиакомпании «Россия» . Самолёт, летевший рейсом Санкт-Петербург — Анталья, был вынужден приземлиться в Сочи из-за скандала, который устроил пьяный пассажир. Мужчина вёл себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников. Он нанёс травмы стюардессе.

Медосвидетельствование подтвердило, что в крови дебошира содержится алкоголь.