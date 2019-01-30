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Гостиница рухнула на прохожих в Брянске 

Рамблер 47 минут назад
Недостроенная гостиница чуть не убила прохожих в Брянске. Горожане, которые ежедневно проходят мимо здания, уже неоднократно жаловались, что на стройке не соблюдаются правила техники безопасности: территория не огорожена, строительные леса отсутствуют. Уличная камера видеонаблюдения запечатлела, как посреди дня чуть ли не на головы пешеходам посыпались кирпичи и строительный мусор, люди в панике начали разбегаться в разные стороны. Очевидцы говорят, что кровля не выдержала массы снега. По счастливой случайности никто не пострадал. Полиция уже работает с хозяевами стройки.
Происшествия , Видео , Общество , Брянск
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