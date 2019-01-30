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В Барнауле сотни жилых домов остались без тепла 

ТК «Звезда» + ещё 10 3 часа назад
Фото: ТРК Звезда
Коммунальные службы не успевают восстановить поврежденный трубопровод, работу осложняет сильнейший мороз.
В Барнауле больше двухсот жилых домов в сильнейший мороз остались без центрального отопления и горячей воды. Под отключение попали также несколько административных зданий и социальные объекты — больницы, школы детсады.
Причиной этого стало повреждение теплосети. Прорыв уже обнаружен.
Предстоит заменить два метра трубы. Сейчас идут так называемые земляные работы. Создан оперативный штаб.
Власти города обещают, как можно скорее устранить аварию, но к какому часу возобновится подача тепла — не сообщают.
Это не единственное коммунальное ЧП. Жители еще одного района из-за повреждения водовода вынуждены обходиться еще и без холодной воды.
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