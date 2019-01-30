Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации салона

По одной из версий причиной происшествия могли послужить не закрытые должным образом входные двери.

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет А-320. Лайнер приземлился спустя несколько минут после взлета.

«Командир самолета, направляющегося в Барнаул, сообщил, что на борту сработала аварийная сигнализация», — говорится в сообщении «Интерфакса».

По предварительным данным сработала аппаратура, которая отслеживает герметичность салона.

Возвращающийся самолет на взлетной полосе встречали представители экстренных служб аэропорта. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются истинные причины произошедшего.