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Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Российских журналистов уволили за «тупую п****»

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации салона 

ТК «Звезда» + ещё 11 1 час назад
Фото: pixabay
По одной из версий причиной происшествия могли послужить не закрытые должным образом входные двери.
В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет А-320. Лайнер приземлился спустя несколько минут после взлета.
«Командир самолета, направляющегося в Барнаул, сообщил, что на борту сработала аварийная сигнализация», — говорится в сообщении «Интерфакса».
По предварительным данным сработала аппаратура, которая отслеживает герметичность салона.
Возвращающийся самолет на взлетной полосе встречали представители экстренных служб аэропорта. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Сейчас устанавливаются истинные причины произошедшего.
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Происшествия , Войска , Катастрофы , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс
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