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В США три человека погибли при крушении медицинского вертолета 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, три человека, находившиеся на борту, погибли, сообщает телеканал WCMH-TV.
Инцидент произошел во вторник утром по местному времени (вечер вторника мск) в округе Винтон. По данным патрульной полиции штата, вертолет вылетел из медицинского учреждения в городе Гроув-сити, пациентов на борту не было.
"Правоохранительные органы подтвердили, что все три члена экипажа, находившиеся на борту вертолета, не выжили (в результате крушения). Пациентов на борту не было", — заявил представитель службы экстренной медпомощи штата Эндрю Артурс.
Расследование происшествия проводят специалисты Федерального управления авиации США (The Federal Aviation Administration).
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