В США три человека погибли при крушении медицинского вертолета

Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, три человека, находившиеся на борту, погибли, сообщает телеканал WCMH-TV.

Инцидент произошел во вторник утром по местному времени (вечер вторника мск) в округе Винтон. По данным патрульной полиции штата, вертолет вылетел из медицинского учреждения в городе Гроув-сити, пациентов на борту не было.

"Правоохранительные органы подтвердили, что все три члена экипажа, находившиеся на борту вертолета, не выжили (в результате крушения). Пациентов на борту не было", — заявил представитель службы экстренной медпомощи штата Эндрю Артурс.

Расследование происшествия проводят специалисты Федерального управления авиации США (The Federal Aviation Administration).