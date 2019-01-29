«Буянил, бил стюардессу»: самолет сел в Сочи из-за дебошира

Из-за буйного пассажира, избившего стюардессу на борту, самолет, летевший из Санкт-Петербурга Анталью , был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи . Бортпроводницу осмотрели медики, а дебошира передали правоохранителям. Спустя пару часов после инцидента авиалайнер продолжил полет в Турцию , но уже без беспокойного пассажира.

Рейс FV 5863 из Санкт-Петербурга спустя два часа после экстренной посадки в Сочи продолжил полет в Анталью. По информации сайта FlightRadar, самолет поднялся в воздух примерно в 15:40. При этом буйный пассажир, по вине которого авиалайнер компании «Россия» вынужден был совершить посадку, остался на земле. Как сообщает ФАН, во время полета пассажир избил стюардессу, из-за чего примерно в 13.30 лайнер приземлился в аэропорту Сочи.

«Рейс FV 5863 из Петербурга в Анталью в 13:30 совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по причине деструктивного поведения одного из пассажиров.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников, представляя угрозу экипажу и другим пассажирам.

По прибытии в аэропорт Сочи пассажир был передан правоохранительным органам», — объяснил 78.ru официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Он отметил, что после приземления двум бортпроводникам оказали необходимую помощь, хотя сильных травм у них нет. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что мужчина нанес стюардессе травмы. От того, насколько тяжелыми их признают врачи, будет зависеть решение о привлечении виновника к административной или уголовной ответственности.

Дебошира передали полиции, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Инцидентом уже занимается Следственный комитет

О произошедшем на борту конфликте рассказала пассажирка рейса из Петербурга в Анталью.

«С чего точно все началось, не знаем. Поняли по итогу, что немолодой мужчина очень много выпил и сильно буянил. Когда стюардесса захотела его утихомирить, он ее ударил или схватил — не знаю точно, никто из сидевших в первых рядах этого не увидел. Дальше его попытались сдержать несколько мужчин — стюард и пассажиры, в итоге пилот принял решение посадить самолет. Когда сели, его вывели сотрудники полиции. Нам сказали, что мужчину зовут Александр Тишенко», — сообщила Пятому каналу пассажирка рейса Елена Двоеглазова.

Она уточнила, что остальные пассажиры ведут себя спокойно, ждут, что будет дальше, относятся к ситуации с пониманием. После медицинского осмотра стюардесса осталась на борту.

Инцидент прокомментировала и другая свидетельница произошедшего.

«Неожиданно для себя летели в Турцию, а сели в Сочи. Неуемна сила и дурь российских дебоширов», — написала пассажирка Мила Карасева на своей странице в соцсети.

По ее словам, дебошир много выпил и «учинил пьяный дебош», избив бортпроводницу.

«Командир судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту города Сочи. В настоящий момент следователи берут показания у бортового персонала», — уточнила Карасева.

К посту она прикрепила фотографию, на которой видно, что дверь в пилотскую кабину открыта, в кабине стоит член экипажа, а рядом с ней, вероятно, один из пассажиров.

Свидетели произошедшего тут же начали публиковать видео с борта. На одном из них слышно обращение стюардессы, которая объясняет причину, по которой борт садится в Сочи. «Займите свои кресла. Из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту, мы вынуждены приземлиться в Сочи», — сказала она.

«Похлопаем дебоширу», — прокомментировали пассажиры.

Другое видео одна из свидетельниц произошедшего выложила в своем инстаграме. «В общем, привет, Сочи. Товарищи, не пейте. Не пейте много… Это зло. Чувачок буянил, скрутили, не могли из самолета вывести, сопротивлялся, падал», — написала она. Пассажиры рассказывают, что мужчину пытались скрутить несколько человек, но пострадала в итоге именно стюардесса.

В последнее время случаи внештатных ситуаций на борту участились, но, несмотря на это, в авиаотрасли не видят повода для введения дополнительных мер соблюдения безопасности в воздухе. Такое мнение высказал руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак