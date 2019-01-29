«Не объяснил, зачем украл»: похитителю «Крыма» грозит 15 лет

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины «Ай-Петри. Крым Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, был заключен под стражу. В ходе судебного заседания мужчина не признал вину, но попросил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест. Ему грозит до 15 лет колонии.

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в краже картины «Ай-Петри. Крым» русского художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова, передает РИА «Новости»

«Избрать в отношении Дениса Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи агентство.

Сам Чуприков отказался признавать вину, но попросил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест. По статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, группой лиц по предварительному сговору» ему грозит до 15 лет колонии. Следствие также считает, что у Чуприкова могли быть сообщники, личности которых на данный момент не установлены.

Ранее стало известно, что картина «Ай-Петри. Крым» Куинджи пострадала после того, как была украдена из Третьяковской галереи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство культуры России.

По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, незначительные повреждения в виде потертостей появились «при варварской транспортировке картины». Он также подчеркнул, что причиненный работе ущерб носит некритический характер. В ближайшее время ее реставрацией, вероятно, займутся специалисты Русского музея.

Кроме того, Кононов отметил, что экспертизу украденного полотна проводили семь специалистов Третьяковской галереи, включая ученых и реставраторов: «Они выезжали с мобильной лабораторией, включающую такое оборудование, как специальные микроскопы. Никаких сомнений в подлинности картины нет».

Картина «Ай-Петри. Крым» Куинджи была украдена 27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, где с осени прошлого года проходит выставка художника. По словам свидетелей, неизвестный на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия.

Тогда в СМИ писали, что похититель мог оказаться сотрудником музея, так как, судя по видеозаписям с места наблюдения, он хорошо ориентировался на выставке и целенаправленно шел за полотном художника. Кроме того, как сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, у преступника был сообщник, который во время ограбления ждал его в автомобиле.

Известно, что изначально сотрудники полиции прибыли в Третьяковскую галерею из-за сообщения о краже шубы и лишь после обнародования записей с камер наблюдения заметили пропажу «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи.

На следующий день после кражи полотна СМИ сообщили о задержании похитителя. По данным МВД, подозреваемым оказался 32-летний крымчанин Денис Чуприков, который был задержан в подмосковном поселке Заречье. Украденную картину он спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Обстоятельства совершения преступления точно неизвестны. По данным полиции, Чуприков мог украсть картину из корыстных побуждений. Сам мужчина на допросе не смог объяснить свой поступок, передает ТАСС . Уточняется, что при задержании он заявил, что никаких преступлений не совершал.

«Без понятия Я не совершаю преступлений. Я — законопослушный гражданин России», — заявил Чуприков во время допроса сотрудников полиции.

В то же время, по данным «Коммерсанта», после того, как правоохранители показали Чуприкову видеозапись с моментом кражи, он признался, что решился на преступление из-за долгов. У подозреваемого и его жены были финансовые проблемы и отсутствовал постоянный заработок.

«Во время допроса следователя он никак это не объяснил», — передает слова источника в правоохранительных органах СМИ. По его данным, следствие приняло решение назначить задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

«Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, она будет проводиться в стационарных условиях в институте им. В. П. Сербского», — уточнил собеседник агентства.