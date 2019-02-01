СК возбудил дело после смерти россиянина в колонии на Украине

"Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела", — сообщила Петренко.

"В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", — отметила представитель СК.

В настоящее время проводятся следственные действия по уголовному делу, устанавливаются все обстоятельства преступления. Дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.