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СК возбудил дело после смерти россиянина в колонии на Украине 

ТАСС + ещё 16 3 часа назад
Фото: Служба тюремной безопасности
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина РФ в колонии в Львовской области на Украине. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, тело 45-летнего Валерия Иванова доставлено 28 декабря 2018 года в Северодвинск Архангельской области с территории Украины.
"Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела", — сообщила Петренко.
"В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", — отметила представитель СК.
В настоящее время проводятся следственные действия по уголовному делу, устанавливаются все обстоятельства преступления. Дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Происшествия , Украина , Валерий Иванов , СКР , ФСИН , Дрогобыч
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