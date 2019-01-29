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В Подмосковье учительница подначила детей избить школьника 

Рамблер 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Химках учительница физкультуры спровоцировала избиение ученика первого класса одноклассниками, сообщает «Подмосковье сегодня».
Отец пострадавшего школьника Илья Орлянский рассказал, что на уроке физкультуры его сын упал, а учительница сказала:
«Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!», после чего дети набросились на одноклассника и стали бить ногами по голове.
Пострадавший ученик был госпитализирован с сотрясением мозга, а учитель объяснила отцу ребенка, что неудачно пошутила.
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Директор школы объяснила произошедшее «неправильными методами работы» учителя физкультуры. По ее словам, педагог много лет работала со старшими детьми, а с первоклассниками работает впервые после длительного перерыва.
После инцидента в школу приехали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и мэр Химок Дмитрий Волошин. Они провели встречи с директором школы, родителями мальчика и учителем физкультуры. После разговора с Мишоновой и Волошиным учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Комментарии24
Происшествия , Дмитрий Волошин , Московская область , Химки
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