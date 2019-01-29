В Подмосковье учительница подначила детей избить школьника

Химках учительница физкультуры спровоцировала избиение ученика первого класса одноклассниками, сообщает Подмосковье сегодня».

Отец пострадавшего школьника Илья Орлянский рассказал, что на уроке физкультуры его сын упал, а учительница сказала:

«Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!», после чего дети набросились на одноклассника и стали бить ногами по голове.

Пострадавший ученик был госпитализирован с сотрясением мозга, а учитель объяснила отцу ребенка, что неудачно пошутила.

Директор школы объяснила произошедшее «неправильными методами работы» учителя физкультуры. По ее словам, педагог много лет работала со старшими детьми, а с первоклассниками работает впервые после длительного перерыва.