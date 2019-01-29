Пятеро охранников из Дагестана избили покупателя в столичном магазине

Пять уроженцев Дагестана , работающих охранниками в одном из столичных магазинов, избили покупателя. Об этом во вторник, 29 января, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС

По данным агентства, инцидент произошел в магазине на Ладожской улице (Центральный округ Москвы ). 40-летний мужчина вступился за девушку, которая поругалась с сотрудниками, потому что ей не хватало денег на покупку спиртного. После этого группа работников частного охранного предприятия (ЧОП) применила насилие в отношении посетителя.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ребра. В настоящее время подозреваемые задержаны, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

28 мая 2018 года сообщалось, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат охранники избили посетителя. Потерпевший сообщил, что сотрудники магазина использовали в качестве оружия тележку и предмет, похожий на электрошокер, а после нападения похитили деньги.