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Пятеро охранников из Дагестана избили покупателя в столичном магазине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Пять уроженцев Дагестана, работающих охранниками в одном из столичных магазинов, избили покупателя. Об этом во вторник, 29 января, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
По данным агентства, инцидент произошел в магазине на Ладожской улице (Центральный округ Москвы). 40-летний мужчина вступился за девушку, которая поругалась с сотрудниками, потому что ей не хватало денег на покупку спиртного. После этого группа работников частного охранного предприятия (ЧОП) применила насилие в отношении посетителя.
Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ребра. В настоящее время подозреваемые задержаны, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
28 мая 2018 года сообщалось, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат охранники избили посетителя. Потерпевший сообщил, что сотрудники магазина использовали в качестве оружия тележку и предмет, похожий на электрошокер, а после нападения похитили деньги.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Дагестан
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