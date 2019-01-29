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Появились подробности о заморившей сына голодом матери 

News.ru 1 час назад
Фото: twitter.com/sledcom_rf
Мать малыша, найденного мёртвым в Санкт-Петербурге, уже лишена родительских прав на воспитание старшего сына. Её младший ребёнок, по данным СК, умер от крайней степени истощения.
Мальчик, родившийся в 2017 году, в последнее время не получал вообще никакой пищи, сообщает сайт Уполномоченного по правам ребёнка в городе. Его мама постоянно уходила из дома, а малыша оставляла знакомой, которая выполняла роль няни и получала за это деньги.
В момент разговора со следователями эта женщина была пьяна и не смогла объяснить, почему ребёнок был истощён до такой степени. 29 января появилась информация, что она умерла.
Мать ещё в 2017 году специально обманула органы опеки и врачей, сообщив, что переезжает с сыном в другой район. После этого врачи его не осматривали.
Сотрудники опеки посещали квартиру, где живёт семья, в том же 2017 году. Они проверили жилищные условия и сочли их удовлетворительными.
У женщины есть ещё двое детей: одному 10, другому 14 лет. Оба мальчика живут отдельно от неё.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники МЧС освободили из запертой квартиры на юго-востоке Москвы двух малолетних девочек. Дети в возрасте двух и пяти лет сильно истощены. Родителей в жилище не было.
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