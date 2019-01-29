Появились подробности о заморившей сына голодом матери

Мать малыша, найденного мёртвым в Санкт-Петербурге, уже лишена родительских прав на воспитание старшего сына. Её младший ребёнок, по данным СК, умер от крайней степени истощения.

Мальчик, родившийся в 2017 году, в последнее время не получал вообще никакой пищи, сообщает сайт Уполномоченного по правам ребёнка в городе. Его мама постоянно уходила из дома, а малыша оставляла знакомой, которая выполняла роль няни и получала за это деньги.

В момент разговора со следователями эта женщина была пьяна и не смогла объяснить, почему ребёнок был истощён до такой степени. 29 января появилась информация, что она умерла.

Мать ещё в 2017 году специально обманула органы опеки и врачей, сообщив, что переезжает с сыном в другой район. После этого врачи его не осматривали.

Сотрудники опеки посещали квартиру, где живёт семья, в том же 2017 году. Они проверили жилищные условия и сочли их удовлетворительными.

У женщины есть ещё двое детей: одному 10, другому 14 лет. Оба мальчика живут отдельно от неё.