В Москве избили летчика-испытателя

Конфликт с участием 67-летнего Ошера произошел на парковке возле бизнес-центра «Сокольники», где майор в отставке работает водителем в одной из фирм.

Охраннику бизнес-центра не понравилось, где Ошер припарковал служебный Ford . После непродолжительного диалога 48-летний охранник нанес оппоненту несколько ударов. Бывший летчик отправился ко входу в БЦ, однако охранник догнал его и снова стал наносить удары в грудь и в голову.

Спустя час бывшего военного обнаружили без сознания в кабинке туалета, где он пытался спрятаться от своего обидчика.

Ошера доставили в больницу, где врачи диагностировали ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга с острой гематомой слева и отек головного мозга. Ему сделали трепанацию черепа, сейчас он находится в коме.

Охранник задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».