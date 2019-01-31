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В Москве избили летчика-испытателя 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве избили летчика-испытателя, майора авиации Вадима Ошера, пишет «МК».
Конфликт с участием 67-летнего Ошера произошел на парковке возле бизнес-центра «Сокольники», где майор в отставке работает водителем в одной из фирм.
Охраннику бизнес-центра не понравилось, где Ошер припарковал служебный Ford. После непродолжительного диалога 48-летний охранник нанес оппоненту несколько ударов. Бывший летчик отправился ко входу в БЦ, однако охранник догнал его и снова стал наносить удары в грудь и в голову.
Спустя час бывшего военного обнаружили без сознания в кабинке туалета, где он пытался спрятаться от своего обидчика.
Ошера доставили в больницу, где врачи диагностировали ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга с острой гематомой слева и отек головного мозга. Ему сделали трепанацию черепа, сейчас он находится в коме.
Охранник задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Происшествия , Ford , Москва
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