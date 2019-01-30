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СК проверяет информацию о травле и избиении первоклассника в Химках 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный отдел в Химках начал проверку по информации СМИ о травле и избиении первоклассника на уроке физкультуры, сообщила пресс-служба Подмосковного ГСУСК.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок. По ее информации, один из мальчиков долго завязывал шнурки кроссовка, который слетел ноги, чем рассердил учительницу физкультуры. Она оскорбила мальчика и спровоцировала его одноклассников на то, чтобы они его избили. Мишонова уточнила, что ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.
"Организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", — говорится в сообщении.
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Происшествия , СКР , Химки
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