Решена судьба похитителя картины Куинджи

Похитителя Куинджи арестовали на два месяца

«Избрать Чуприкову меру пресечения в виде содержания под стражей» — сказала судья.

В воскресенье вечером из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи была похищена картина художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Им оказался Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.