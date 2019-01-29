Решена судьба похитителя картины Куинджи

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Похитителя Куинджи арестовали на два месяца 

Рамблер 49 минут назад
Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», передает ТАСС.
«Избрать Чуприкову меру пресечения в виде содержания под стражей» — сказала судья.
В воскресенье вечером из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи была похищена картина художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
У похитителя "Крыма" были сообщники
Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Им оказался Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.
Происшествия , Видео , Архип Куинджи , ИТАР-ТАСС , Москва
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