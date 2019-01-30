В Копейске проверят больницу, где с декабря умерли трое детей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил минздраву региона проверить больницу города Копейск, где с декабря умерли трое детей, сообщается в среду в официальном Telegram-канале главы области.

"Смерть каждого ребёнка — горе. Безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин. Приказал провести проверку больницы Копейска, соответствующая комиссия при министерстве здравоохранения региона создана и приступила к работе", — цитирует канал слова Дубровского.

Губернатор считает, что нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительные умозаключения.

"Также планирую в ближайшее время посетить это лечебное учреждение", — отметил он.

В пресс-службе минздрава региона РИА Новости уточнили, что речь идет о городской клинической больнице №1 Копейска, где в декабре и январе умерли три ребенка.

По данным следствия, 29 января в региональных средствах массовой информации размещена информация о том, что в больнице поселка Потанино (город Копейск) умер 13-летний мальчик. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

Как сообщалось, 24 января региональное управление СК РФ начало проверку после смерти в больнице Копейска 9-летней девочки, в следственные органы обратились родители ребенка. В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вызвала для разговора в Москву врачей, которые не смогли установить ребенку правильный диагноз. Местный портал 74.ru со ссылкой на родителей писал, что с октября школьницу лечили от ротавирусной инфекции, затем от гастрита, но причиной смерти стали опухоль и отек мозга.

Также следствие сообщало, что 20 декабря 2018 года в одной из больниц города Копейска скончался 5-летний мальчик, с заявлением о чем в следственные органы обратилась мать ребенка. По данному факту также проводится доследственная проверка. СУСК поясняло, что, по предварительной информации, ребенок был доставлен в больницу из детского сада бригадой скорой помощи.