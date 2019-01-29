Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Абэ сделал заявление по допуску США к Курилам
Абэ сделал заявление по допуску США к Курилам

У предполагаемого похитителя картины Куинджи были сообщники 

ТАСС 1 час назад
Предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков имел сообщников при совершении преступления. Об этом во вторник сообщил следователь в Таганском суде Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.
"Чуприков совершил свое преступление вместе с неустановленными сообщниками", — сказал следователь в суде.
У укравшего картину Куинджи был смертельный диагноз
27 января сотрудники охраны музея, наблюдая за экспозицией в Третьяковской галерее с помощью камер слежения, заметили, что неизвестный снял со стены одного из залов картину и скрылся с места происшествия. Подозреваемый, которым оказался Денис Чуприков, был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области в понедельник.
По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений, устанавливаются возможные соучастники.
Чуприков в суде во вторник отказался давать показания по этому делу и попросился под домашний арест.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Куинджи В Москве арестован подросток, подозреваемый в поджоге сверстника В Ленинградской области задержали вице-губернатора региона по ЖКХ
Комментарии4
Происшествия , Видео , Архип Куинджи , Москва , Республика Крым
Читайте также
Видео
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Решена судьба похитителя картины Куинджи
Происшествия
Абэ сделал заявление по допуску США к Курилам
В мире Армия
Дознавательница требует 100 млн с насильников
Происшествия
Порошенко официально выдвинулся на второй срок
Украина В мире
У похитителя «Крыма» были сообщники
Происшествия
«Предлагают встать перед Путиным на колени»
Украина В мире
Толкнувший Скабееву получит госнаграду
Украина В мире
Погода готовит для москвичей еще один сюрприз
Погода Новости Москвы
«Я тебя порву ***»: Замглавы Росгеологии прервал молчание
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение