У похитителя «Крыма» были сообщники

У предполагаемого похитителя картины Куинджи были сообщники

Предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым " из Третьяковской галереи Денис Чуприков имел сообщников при совершении преступления. Об этом во вторник сообщил следователь в Таганском суде Москвы , где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

"Чуприков совершил свое преступление вместе с неустановленными сообщниками", — сказал следователь в суде.

27 января сотрудники охраны музея, наблюдая за экспозицией в Третьяковской галерее с помощью камер слежения, заметили, что неизвестный снял со стены одного из залов картину и скрылся с места происшествия. Подозреваемый, которым оказался Денис Чуприков, был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области в понедельник.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений, устанавливаются возможные соучастники.

Чуприков в суде во вторник отказался давать показания по этому делу и попросился под домашний арест.