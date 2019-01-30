Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователь: свидетеля по делу Магомедовых избили 

News.ru + ещё 21 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленники избили бывшего телохранителя Зиявудина Магомедова. Потерпевший является свидетелем по делу братьев Магомедовых, передаёт из зала Тверского суда корреспондент News.ru.
Об инциденте сообщил во время заседания следователь Николай Будило. Правоохранитель добавил, что на очевидцев преступлений дагестанских предпринимателей оказывается давление.
Фигурантов обвиняют в мошенничестве и создании организованной преступной группы. Их подозревают в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Их бизнес-партнёра — Артур Максидова (глава компании «Интекс», входящую в группу «Сумма») в хищении почти 670 миллионов рублей. Бизнесмены свою вину отрицают.
Ранее News.ru сообщал о заочном аресте Басманным судом Москвы украинского националиста Евгения Карася. Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве.
News.ru: последние новости
Школьница наврала, что её подожгли из-за сигареты Обыски проходят в мэрии Балашихи Задержан вылет самолёта из Шереметьево в Доминикану
Происшествия , Евгений Карась
Читайте также
Видео
Путин обратился к россиянам
Политика
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
В офисах структур «Газпрома» начались обыски
Происшествия
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение