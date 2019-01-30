Следователь: свидетеля по делу Магомедовых избили

Злоумышленники избили бывшего телохранителя Зиявудина Магомедова. Потерпевший является свидетелем по делу братьев Магомедовых, передаёт из зала Тверского суда корреспондент News.ru.

Об инциденте сообщил во время заседания следователь Николай Будило. Правоохранитель добавил, что на очевидцев преступлений дагестанских предпринимателей оказывается давление.

Фигурантов обвиняют в мошенничестве и создании организованной преступной группы. Их подозревают в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Их бизнес-партнёра — Артур Максидова (глава компании «Интекс», входящую в группу «Сумма») в хищении почти 670 миллионов рублей. Бизнесмены свою вину отрицают.