Ударивший стюардессу рейса Петербург — Анталья дебошир оказался работником Пулково

"Он работает в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", — сказал собеседник агентства.

Днем 29 января летевший из Петербурга в Анталью самолет экстренно сел в Сочи из-за неадекватного пассажира, устроившего дебош и ударившего стюардессу, пытавшуюся его успокоить. Мужчину доставили в линейный отдел полиции в аэропорту Сочи, где сотрудники полиции составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Самого мужчину при этом задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").