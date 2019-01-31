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Ударивший стюардессу рейса Петербург — Анталья дебошир оказался работником Пулково 

ТАСС + ещё 37 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажир рейса Санкт-Петербург — Анталья, устроивший дебош на борту самолета и ударивший стюардессу, оказался работником аэропорта Пулково, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах Краснодарского края.
"Он работает в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", — сказал собеседник агентства.
Днем 29 января летевший из Петербурга в Анталью самолет экстренно сел в Сочи из-за неадекватного пассажира, устроившего дебош и ударившего стюардессу, пытавшуюся его успокоить. Мужчину доставили в линейный отдел полиции в аэропорту Сочи, где сотрудники полиции составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Самого мужчину при этом задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Анталья , Краснодарский Край , Санкт-Петербург
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