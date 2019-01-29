Двух старушек задавили в очереди за бесплатной едой

Малайзии две пожилые женщины погибли в давке за купонами на бесплатную еду. Об этом сообщает BBC News.

На одном из рынков в столице страны, Куала-Лумпуре , в понедельник, 28 января, устроили раздачу 200 бесплатных купонов на еду для стариков. Скидки приурочили к предстоящему новому году по лунному календарю. В павильон забились больше тысячи человек. По словам охранника, в толпе раздавались крики, а люди расталкивали друг друга.

У 78-летней Ло Айон Нан (Law Ion Nang) и 85-летней А По (Ah Poh), стоящих в очереди, начались проблемы с дыханием. Женщины потеряли равновесие и упали, их затоптала толпа. Полиция обнаружила их тела на полу. Трупы отправили на экспертизу.

Представительница рынка отметила, что в давке пострадали всего четыре человека. Она добавила, что люди «лезли без очереди, не слушали указаний и толкались».

В январе сообщалось о давке в Курске из-за бесплатных конфет. Люди столпились вокруг машин, из которых раздавали новогодние подарки, толкались и оттесняли тех, кто пытался получить сладости без очереди.