Курил сигарету и ждал: почему отчим не спас детей

Отчим не спас из огня двух падчериц в Иркутской области

Иркутской области две девочки сгорели заживо, пока их отчим курил на улице. Во время допроса он заявил, что сказал детям выходить на улицу, когда увидел огонь, и первым выбрался из горящего помещения, чтобы потом дождаться их. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи завели уголовное дело на жителя Иркутской области, который не помог двум падчерицам выбраться на улицу во время пожара в садоводстве. Вместо этого он вышел на улицу и закурил сигарету. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», — говорится в сообщении.

Когда в садоводстве «Сельстрой» Иркутского района произошел пожар, в доме находились девочки 13 и 14 лет вместе с сожителем своей матери.

Как рассказал следователям сам мужчина, увидев огонь в доме, он велел девочкам выходить на улицу. Сам он вышел из дома, где не менее пяти минут курил и ждал детей.

Отмечается, что одна из девочек в этот момент успела позвонить в службу спасения и вызвать пожарных. Однако к моменту их приезда дом был полностью охвачен огнем, поэтому детей спасти не удалось. Мужчина был задержан на месте, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Причину возгорания предстоит установить экспертизе. У следователей имеется информация, что в прошлом году в доме была произведена замена электропроводки и установлен противопожарный датчик.

29 января в пожаре погибли женщина и трое детей, в то время как проживавшему в доме мужчине удалось спастись. Возгорание случилось в селе Горохово Курганской области , предположительно, его причиной стало нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования. В день случившегося в управлении Следственного комитета (СК) по Курганской области проинформировали о возбуждении уголовного дела. «После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1981 г.р. и трех малолетних детей 2013, 2014, 2017 г.р.», — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел также в ночь на 22 января в Краснослободске Волгоградской области — в нем погиб двухлетний ребенок, трем детям удалось спастись. Как сообщали в региональном СКР, мать четырех детей ушла на работу в ночную смену и оставила мальчиков двух, трех и семи лет под присмотром старшей 12-летней дочери.

Ночью средний из братьев стал играть со спичками и поджег постельное белье.

Девочка успела вывести двух старших братьев из дома, но когда вернулась за младшим, комната была уже охвачена огнем. Его старший брат получил ожоги и сейчас госпитализирован, девочка и семилетний мальчик не пострадали. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре двух детей в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. Возгорание произошло около 3 часов ночи 3 января 2019 года в частном доме, в котором находились супружеская пара, их родственник, а также трое малолетних детей. Хозяину дома удалось спасти трехлетнего сына и жену, родственник выбрался из огня сам. В настоящее время все они находятся в больнице с отравлением продуктами горения.

Пожар унес жизни двух детей — тела восьмимесячного мальчика и двухлетней девочки были обнаружены во время тушения огня. «Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщал СУ СКР по Кемеровской области. При этом пострадавшая семья характеризуется положительно. По предварительным данным следствия, единственной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Не менее страшный пожар произошел в Брянской области, где 2 января также погибли трое детей. В поселке Бережок загорелся жилой дом площадью 45 кв. м.

«В сгоревшем доме жила многодетная семья. Трое детей погибли, их родители и двухлетняя сестра находятся в больнице. Следователи выясняют все обстоятельство происшедшего. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы с целью установления причин пожара и гибели людей», — рассказал представитель управления СКР по Брянской области Сергей Цыганок. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти двум и более лицам по неосторожности).

Однако пожары, в которых гибнут дети, не всегда возникают по причине неосторожности.

Так, в ноябре 2018 года суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который специально поджег дом со своей семьей после ссоры с женой.

Мужчину осудили по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Сообщается, что 26-летний отец многодетного семейства из села Лозовка Кинель-Черкасского района поссорился со своей женой в День всех влюбленных. Изрядно выпив, он решил убить свою семью. Как он впоследствии рассказал следователям, он поджег спичку, бросил ее на подушку и, испугавшись, убежал. В результате случившегося трое его детей погибли: после разбора завалов были найдены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. Еще двое смогли самостоятельно выбежать из горящей квартиры, а женщине помогли выбраться соседи. Что касается еще двоих детей, то их в момент пожара в доме не было.