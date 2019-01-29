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На похищенном полотне Куинджи нашли небольшие повреждения 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
На картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была похищена из Третьяковской галереи, обнаружены незначительные потертости, их будут устранять специалисты, сообщил РИА Новости глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Громкое преступление произошло в воскресенье: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика, компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Также выясняется, были ли у задержанного сообщники.
"На картине есть небольшие потертости, по предварительной оценке, но они незначительные. Специалисты будут их устранять", — сказал Кононов.
Ранее в понедельник в Третьяковской галерее сообщили РИА Новости, что видимых повреждений на картине нет.
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Происшествия , Владислав Кононов , Архип Куинджи , Минкультуры , МВД , РИА Новости , Республика Крым
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