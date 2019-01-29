На похищенном полотне Куинджи нашли небольшие повреждения

Громкое преступление произошло в воскресенье: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. Страховая стоимость картины, по данным Минкультуры и страховщика, компании "Стерх", составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья. Также выясняется, были ли у задержанного сообщники.

"На картине есть небольшие потертости, по предварительной оценке, но они незначительные. Специалисты будут их устранять", — сказал Кононов.

Ранее в понедельник в Третьяковской галерее сообщили РИА Новости, что видимых повреждений на картине нет.