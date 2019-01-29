У полиции появилась версия о сообщнике похитителя картины Куинджи

Полиция ведет поиск возможного сообщника похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым » из Третьяковской галереи, сообщил источник.

«К преступлению мог быть причастен еще один человек. Сейчас силовики ведут поиск предполагаемого сообщника», — сообщил источник РИА «Новости».

В полиции расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 164 УК РФ («хищение предметов, имеющих особую ценность»).

Ранее во вторник подозреваемому Денису Чуприкову предъявили обвинение. До этого он признавался, что пошел на кражу картины из-за долгов, хотя изначально заявлял, что не совершал никаких преступлений.

Чуприков был задержан в понедельник в Одинцовском районе Подмосковья, там же найдена украденная из Третьяковки картина Куинджи «Ай-Петри. Крым». Эксперты подтвердили ее подлинность.