Подозреваемому в похищении картины Куинджи предъявили обвинение

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по факту хищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки одного из музеев столицы, следствием предъявлено обвинение подозреваемому в совершении данного преступления", — сообщила Волк.

Она отметила, что организовано проведение осмотра изъятого полотна специалистами-экспертами.

"В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры. Расследование уголовного дела продолжается", — рассказала Волк.

Громкое преступление произошло в воскресенье: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. По данным полиции, преступление совершено "из корыстных побуждений".

Источник РИА Новости рассказал, что Дениса Чупикова задержали в 5 утра 28 января в поселке Заречье Одинцовского района. Его отследили после просмотра записей с камер видеонаблюдения. В задержании участвовали как сотрудники МВД, так и ФСБ . Собеседник подтвердил, что Чупиков зарегистрирован в Феодосии. Также он рассказал, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

Сам задержанный заявил, что ничего противозаконного не совершал. По данным полиции, мужчина на момент преступления уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков — вскоре после задержания в декабре его отпустили под подписку о невыезде. Его мотивы остаются до конца не ясными.

Продать краденое полотно не получилось бы "ни на черном рынке, ни на белом, ни на каком", "ни один уважающий себя коллекционер" его бы не купил, заявляла РИА Новости эксперт по декоративно-прикладному искусству Светлана Честных. Страховая стоимость картины — 12 миллионов рублей.