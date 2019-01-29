В Вологодской области подросток умер от удара током на стройке

"В Вологодской области следователи СК России разбираются в обстоятельствах и причинах гибели 16-летнего подростка… Следователи выдвинули версию о гибели мальчика в результате электротравмы и изъяли электрооборудование, рядом с которым обнаружено тело подростка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подросток скончался на территории строящегося объекта при проведении строительно-монтажных работ по обустройству полов офисного помещения. Его тело без видимых телесных повреждений обнаружили работники бригады.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).