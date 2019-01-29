Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Вологодской области подросток умер от удара током на стройке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подросток 16 лет скончался на стройке от удара током в Вологодской области, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
"В Вологодской области следователи СК России разбираются в обстоятельствах и причинах гибели 16-летнего подростка… Следователи выдвинули версию о гибели мальчика в результате электротравмы и изъяли электрооборудование, рядом с которым обнаружено тело подростка", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, подросток скончался на территории строящегося объекта при проведении строительно-монтажных работ по обустройству полов офисного помещения. Его тело без видимых телесных повреждений обнаружили работники бригады.
По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Последние новости
В Британии осудили "самую молодую" женщину-педофила "Суперпушка" США противоречит законам физики, заявил Коротченко Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Происшествия , СКР , Вологодская Область
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Тимошенко и Зеленский вновь обошли Порошенко
Украина В мире
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение