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В Сибири на свалке нашли черепа предположительно казненных в годы СССР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют личности четырех убитых, чьи черепа с огнестрельными ранениями были найдены на свалке в Канске; возможно, их расстреляли, как приговоренных к высшей мере во времена СССР, сообщает во вторник ГСУСК Красноярского края.
По предварительным данным, в конце августа 2018 года на свалке бытового мусора в километре от домов по улице Красной Армии были найдены костные останки четырех человек. Согласно заключению эксперта, они принадлежат четырем мужчинам в возрасте 40-50 лет.
"На всех обнаруженных черепах имеются прижизненные огнестрельные повреждения. Давность нахождения останков в земле составляет более 50 лет. По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать лицам, приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории… Канска в период с 1930 по 1970 годы в соответствии с действующими в указанный период времени нормативно-правовым актами", — говорится в сообщении.
По факту находки возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе проведения медико-криминалистической судебной экспертизы восстановлен прижизненный облик одного из погибших. Следователи просят жителей помощи при опознании личности убитого и в случае опознания связаться со следственным отделом в Канске.
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Происшествия , СКР , Канск , Красноярский Край
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