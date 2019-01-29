В Сибири на свалке нашли черепа предположительно казненных в годы СССР

Красноярского края. Следователи выясняют личности четырех убитых, чьи черепа с огнестрельными ранениями были найдены на свалке в Канске ; возможно, их расстреляли, как приговоренных к высшей мере во времена СССР, сообщает во вторник ГСУСК

По предварительным данным, в конце августа 2018 года на свалке бытового мусора в километре от домов по улице Красной Армии были найдены костные останки четырех человек. Согласно заключению эксперта, они принадлежат четырем мужчинам в возрасте 40-50 лет.

"На всех обнаруженных черепах имеются прижизненные огнестрельные повреждения. Давность нахождения останков в земле составляет более 50 лет. По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать лицам, приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории… Канска в период с 1930 по 1970 годы в соответствии с действующими в указанный период времени нормативно-правовым актами", — говорится в сообщении.

По факту находки возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе проведения медико-криминалистической судебной экспертизы восстановлен прижизненный облик одного из погибших. Следователи просят жителей помощи при опознании личности убитого и в случае опознания связаться со следственным отделом в Канске.