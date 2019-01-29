Сайт Росгеологии упал после откровений топ-менеджера

Сайт холдинга Росгеология оказался недоступен на фоне скандала с видео топ-менеджера компании Руслана Горринга.

Представители холдинга заявили ТАСС , что днем 29 января сайт подвергся хакерской атаке «после истории с Горрингом».

Видео, о котором идет речь, представляет собой запись прямой трансляции игры в PUBG. Такие видео игроки снимают сами: они стримят на сервисе Twitch, то есть транслируют процесс игры онлайн.

Мужчина-игрок на записи назвал себя Русланом Горрингом, начал нецензурно угрожать другому игроку и пообещал выяснить его адрес. Затем он попросил находящуюся с ним в комнате девушку рассказать историю, как он ее уволил, а затем снова нанял и заставил «стучать».

Леонидом Михельсоном. Также мужчина заявил, что у него были интимные отношения с несколькими сотрудницами компании, и рассказал о предстоящей встрече с совладельцем НОВАТЭКа

После появления видео в Сети в Минприроды сообщили об увольнении Горринга. Также ведомство распорядилось проверить его деятельность на посту замглавы компании.

По данным The Daily Storm, раньше топ-менеджер был Русланом Магомедовичем Ганижевым, а затем сменил фамилию, отчество и стал Русланом Израиловичем Горрингом. Издание утверждает, что Руслан Ганжиев был помощником депутата и проходил по коррупционному делу.