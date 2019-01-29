29 января вице-губернатор Ленинградской области, курирующий сферу ЖКХ, Олег Коваль был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС ссылаясь на информацию от своих источников.
«Проводятся оперативные мероприятия", — цитирует агентство слова своего собеседника.
По информации издания, в настоящий момент в здании регионального правительства проходят обыски.
Портал 47news сообщает, что в администрации работают полицейские из Службы экономической безопасности и сотрудники ФСБ. По словам автора сообщения, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о деятельности Коваля в структурах «Газпрома», где он работал до назначения на пост вице-губернатора. Источники издания уверяют, что чиновник был задержан дома. На данный момент Олег Коваль официально находится в отпуске.