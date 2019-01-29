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Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом

Мужчина на Камчатке исполосовал ножом знакомую, вымогая 600 рублей 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: flickr.com
Двадцатипятилетняя жительница города Елизово, госпитализированная со множественными ранениями, отказалась назвать полиции личность обидчика, но подозреваемого все равно удалось задержать, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
"На теле девушки имелись множественные колото-резанные раны лица, шеи, грудной клетки, верхних конечностей, правой кисти и пальцев. О том, что с ней произошло, рассказывать девушка категорически отказалась врачам и полицейским", — говорится в сообщении.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что ранения девушке нанес ее 23-летний знакомый, с которым они вместе учились в школе и когда-то встречались. По версии правоохранителей, молодой человек пришёл к ней, чтобы попросить в долг денег, а получив отказ, стал угрожать хозяйке квартиры. Затем, связав ее скотчем, он взял кухонный нож и нанес ранения. После этого пострадавшая отдала злоумышленнику 600 рублей.
В полиции отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "разбой", ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Происшествия , МВД , Елизово
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