Мужчина на Камчатке исполосовал ножом знакомую, вымогая 600 рублей

Двадцатипятилетняя жительница города Елизово , госпитализированная со множественными ранениями, отказалась назвать полиции личность обидчика, но подозреваемого все равно удалось задержать, сообщает пресс-служба краевого управления МВД

"На теле девушки имелись множественные колото-резанные раны лица, шеи, грудной клетки, верхних конечностей, правой кисти и пальцев. О том, что с ней произошло, рассказывать девушка категорически отказалась врачам и полицейским", — говорится в сообщении.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что ранения девушке нанес ее 23-летний знакомый, с которым они вместе учились в школе и когда-то встречались. По версии правоохранителей, молодой человек пришёл к ней, чтобы попросить в долг денег, а получив отказ, стал угрожать хозяйке квартиры. Затем, связав ее скотчем, он взял кухонный нож и нанес ранения. После этого пострадавшая отдала злоумышленнику 600 рублей.

В полиции отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "разбой", ему грозит до 10 лет лишения свободы.