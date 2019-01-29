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Похититель "Крыма" назвал причину кражи
Похититель "Крыма" назвал причину кражи

Источник: осквернивший памятник в Симферополе оказался гражданином Украины 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, оказался гражданином Украины, сообщил РИА Новости источник в администрации Симферополя.
Пьяный мужчина в воскресенье вечером облил краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, после чего был задержан. Коммунальщики оперативно вернули памятнику прежний облик, очистив его. В отношении мужчины, давшего признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Он арестован.
"Задержанный оказался гражданином Украины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина находится в изоляторе временного содержания Симферополя.
Памятник "Вежливым людям" установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
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Происшествия , РИА Новости , Симферополь
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